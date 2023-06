Premium Het beste van De Telegraaf

’Er is een stukje uit mijn ziel gehaald’ Schok na slopen monumenten overleden kankerpatiënten: ’Dader heeft echt geen geweten’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Tientallen monumenten voor overleden kankerpatiënten werden vernield in Dronten. Ⓒ Thijs Rooimans

DRONTEN - Nabestaanden zijn woest en verdrietig door de bizarre vernieling van de ere-monumenten in het Koningin Wilhelminabos in Dronten. In de nacht van zondag op maandag werden tientallen glasplaten vernield, die bestemd waren voor mensen die aan kanker overleden zijn. „Het voelt alsof mijn moeder is uitgeveegd.”