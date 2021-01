Fauci blij met voortvarendheid Biden in aanpak coronavirus

Biden kondigde donderdag, op zijn eerste volledige werkdag als president, een verhoogde inspanning aan van de strijd tegen het virus. Dat wil hij bereiken door onder meer het aantal tests en vaccinaties uit te breiden en het dragen van mondkapjes te bevorderen.

De 80-jarige Fauci was als immunoloog al aan meerdere regeringen, waaronder die van Bidens voorganger Donald Trump, verbonden. Hij denkt dat het leven in zijn land in het najaar weer terug naar normaal kan als het lukt om 70 tot 80 procent van de bevolking tegen die tijd gevaccineerd te hebben.

Vaccinaties

De nieuwe president heeft beloofd dat er 100 miljoen vaccinaties beschikbaar komen tijdens de eerste honderd dagen van zijn ambtstermijn. Tot donderdag hebben 17,5 miljoen mensen een prik gehad en zijn er 38 miljoen doses vaccin verspreid, meldt de federale gezondheidsdienst CDC.

Bekijk ook: Deze besluiten van Trump draait Biden direct terug

In de Verenigde Staten zijn ruim 409.000 mensen overleden aan de ziekte Covid-19 en zijn meer dan 24 miljoen mensen besmet met het longvirus.