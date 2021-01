Russische soldaat krijgt 24 jaar cel voor bloedbad op basis

„Ik had niet verwacht dat ik in zo’n hel zou belanden. Ik kon nergens naartoe vluchten of terecht om te klagen”, schreef Sjamsoetdinov eerder in een open brief. Een jury had vorig jaar al vastgesteld dat de man schuldig was, maar vond ook dat hij een relatief milde straf verdiende. Aanklagers eisten 25 jaar cel. De rechtbank in Chita heeft nu besloten dat de voormalige dienstplichtige naar een zwaarbewaakte strafkolonie wordt gestuurd.

Hardhandig

Het Russische leger is herhaaldelijk in opspraak geraakt door hardhandige ontgroeningspraktijken. Daar kreeg een medemilitair van Sjamsoetdinov na het bloedbad ook een voorwaardelijke straf van twee jaar voor opgelegd. Veel Russische jongemannen doen hun uiterste best om de dienstplicht te ontlopen.