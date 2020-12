Studentenpodcast onverwachte hit: ’Meer dan tentamens en een beetje zuipen’

„Wanneer je jong bent en weinig verantwoordelijkheden hebt, heb je juist de kans om je doelen te verwezenlijken”, zeggen Simon van Teutem (links) en Guido van Winden. Ⓒ Richard Mouw

Rotterdam - Een podcast voor studenten, door studenten. Dat was het plan waarmee Simon van Teutem (23) en Guido van Winden (24) in september van start gingen. Het bleek een schot in de roos, want binnen de kortste keren werd de Keuzecast een van de meest gewaardeerde radioshows van ons land. De mannen hopen jongeren te inspireren om, ook in coronatijd, het heft in eigen hand te nemen.