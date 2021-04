Agenten op de stoep bij illegaal feestje Naaldwijk: 40 aanhoudingen

Meerdere eenheden rukten naar het bedrijventerrein uit nadat er het vermoeden bestond dat daar een feest gaande was. De politie hoorde ergens flink wat geluid vandaan komen tijdens een surveillancerondje.

Volgens een persfotograaf ging het om zo’n 40 feestgangers die de agenten niet bepaald verwelkomden. Hij spreekt van ’hardhandige aanhoudingen’. Zo is op beelden te zien hoe enkele jonge vrouwen met handboeien om worden meegenomen door agenten.

Deur opengebroken

Het feest was gaande in een tuinhuisje. Agenten forceerden de deur toen geweigerd werd die open te maken. Volgens de politie wilden de feestvierders niet luisteren en zijn ze daarop aangehouden. „Het gaat om mensen in de leeftijd van 19 tot en met 29 jaar”, aldus de politie.

