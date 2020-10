Voucherstress: ’Met z’n allen op reis lukt nooit meer’

Henny de Ruijter: „Het is niet netjes dat de reisbranche zit te spelen met mijn geld.” Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Dat het in de reisbranche niet overal even soepel gaat bij het uitbetalen van vouchers, zorgt voor veel onbegrip onder vakantiegangers. „Wij willen gewoon zo snel mogelijk ons geld terug waarop we wettelijk recht hebben.”