’Jongen (15) in België vast voor bedreigen schrijfster Lale Gül’

Gül wordt online bedreigd sinds haar boek Ik ga leven uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid.

In opdracht van Nederland hebben de Belgische autoriteiten na een rechtshulpverzoek nader onderzoek gedaan. „Gezien de jonge leeftijd van de verdachte zal er over hem niet meer worden prijsgegeven”, aldus de politie.

Op 1 april werd ook al een 19-jarige man uit Noord-Brabant aangehouden voor bedreiging van Gül.