Volgende week debat over achterhouden informatie toeslagenaffaire

Woensdag ontplofte een bom na berichtgeving van RTL Nieuws, dat op basis van gesprekken uit de ministerraad reconstrueerde hoe het kabinet in 2019 bewust informatie zou hebben achtergehouden voor de Kamer. Ook over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zou zijn gesproken.

Staatsgeheim

Door verkennersgate ligt de kwestie extra gevoelig. Een groot deel van de oppositie wil graag dat de notulen van de ministerraad openbaar worden gemaakt, maar die zijn staatsgeheim. Naar verwachting spreekt het demissionaire kabinet vrijdag tijdens de wekelijkse ministerraad over de kwestie. Alleen daar kan worden besloten of de stukken worden vrijgegeven.

De Kamer wil uiterlijk maandag een brief van het kabinet met tekst en uitleg. Het niet openbaar maken van de notullen kan op flink politiek verzet stuiten. Het openbaar maken kan zittende ministers en partijleiders als Wopke Hoekstra van het CDA en Sigrid Kaag van D66 in verlegenheid brengen.

Wegsturen

Oppositiepartijen slijpen de messen. PVV-leider Geert Wilders pleit voor nieuwe verkiezingen. Er kan ook een vertrouwenskwestie van worden gemaakt. Sinds de val van Rutte III is het kabinet al demissionair. Twee keer vallen kan niet, maar het wegsturen van individuele ministers is wel mogelijk.

De rel rond de toeslagenaffaire valt samen met het einde van de eerste ronde in de formatie door informateur Herman Tjeenk Willink. De minister van Staat zou in de oorspronkelijke planning volgende week met een eindverslag komen. Daarna moet de Kamer in een debat beslissen over het vervolg. Het debat over de toeslagenaffaire zet het al uitzonderlijk verlopen proces over de vorming van een nieuwe regering verder onder druk.