Leeuw bijt man dood in Ghanese dierentuin

Kopieer naar clipboard

Niet de leeuw uit het verhaal Ⓒ ANP

ACCRA - Een leeuw heeft in de dierentuin van de Ghanese hoofdstad Accra een man van middelbare leeftijd doodgebeten. Die was volgens een verklaring van de autoriteiten de kooi van een leeuwenpaar met twee welpen binnengestapt. Er is een onderzoek gestart naar zijn beweegredenen en naar de precieze toedracht. In verband daarmee werd de dierentuin tijdelijk gesloten. Vast staat inmiddels dat de directie geen blaam treft.