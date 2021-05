Aangifte om antisemitische leuzen tijdens manifestatie tegen Israël

Krap twee weken na de dodenherdenking galmden er zondag ’Khaybar, Khaybar, ya yahud. Jaish Muhammed, sa Yahud’ over het Rokin. Een verwijzing naar Khaybar in Saoedi-Arabië, waar in het jaar 629 Joden werden vermoord. De betogers waren onderdeel van een anti-Israëlprotest vanwege het Israëlisch-Palestijns conflict dat afgelopen week oplaaide. De schreeuwpartij werd op video vastgelegd door omstanders.

„Refereren aan een moordpartij op Joden, dat is iets wat ik niet mee wil maken in de straten van Amsterdam. En zeker niet op die plek waar we onlangs dodenherdenking hebben gehad”, zegt voorzitter Ronny Naftaniel, die met het videofragment naar de Amsterdamse officier van justitie stapte en aangifte deed van opruiing en aanzetten tot haat en geweld tegen de Joodse gemeenschap. Oud-minister Maxime Verhagen heeft de aangifte ondersteund.

„Ik begrijp de emoties. Die hebben wij als Joodse gemeenschap ook, als familieleden in Israël permanent worden beschoten door Hamas-raketten. Dat mensen die emoties willen uiten, ook goed. Maar niet zodanig dat onze gemeenschap in gevaar komt”, stelt de CJO-voorman. „Ik word daar boos van. Wij willen in dit land in rust kunnen leven.”

’Extra pijnlijk’

CDA-raadslid Diederik Boomsma noemt het geschreeuw ’ranzig antisemitisme’ en vindt dit kort na dodenherdenking ’extra pijnlijk’. Hij wil opheldering van burgemeester Femke Halsema of er geanticipeerd is op antisemitisch gekrijs. „In hoeverre was men voorbereid?”, vraagt Boomsma, die meent dat we dit conflict niet naar Amsterdam ’moeten importeren’.

Ⓒ ANP/HH

Ook de hoofdstedelijke fractie van JA21 heeft bij het college aan de bel getrokken. „Ik kijk daar met zorg naar. Je ziet deze ellende nu in heel West-Europa oplaaien”, zegt fractievoorzitter Annabel Nanninga, die erop wijst dat bijna alle partijen in de raad het Joods akkoord hebben ondertekend. „Daarin staat dat dit soort kreten onder Jodenhaat valt. Dan ben ik verbaasd om te lezen dat het rustig is verlopen.”

Angst

In Den Haag ging het afgelopen zaterdag mis. Bij een manifestatie op het Malieveld, waar onder meer een Hamas-sympathisant optrad, werd er ’kankerjoden’ en ’Heil Hitler’ geroepen. Er is angst in de Joodse gemeenschap geslopen, merkt Naftaniel. Sommigen durven de straat niet meer op. „Wat heel onverstandig is. We moeten strijden en er niet voor weglopen.”

Overigens zorgde nog een voorval in Amsterdam zondag voor opschudding. Een demonstrant die met een regenboogvlag wilde aansluiten bij de manifestatie, werd door een betoger aangesproken. ’Je kunt beter naar Israël gaan’ en ’ik ben bang van jou’, kreeg hij te horen, blijkt uit beelden die op sociale media circuleren.

„Ik mag toch hopen dat mensen inzien dat als je voor vrijheid en gelijke rechten bent, ook voor de homogemeenschap, dat je niet zoveel te zoeken hebt op een demonstratie die wordt gedomineerd door extreemlinks en conservatieve islamitische krachten”, aldus Nanninga.