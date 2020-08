’Politie blundert in kinderpornozaak’

Dat meldt L1 maandag.

Anderhalve week eerder schreef de omroep over de kwestie, toen zou justitie de kwestie nog met klem hebben ontkend.

P. zou zijn stiefdochter jarenlang hebben misbruikt. Tijdens het onderzoek hiernaar zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen. Op een harde schijf van de verdachte werden seksueel getinte foto’s van zijn stiefdochter aangetroffen. Justitie beoordeelde het als kinderporno.

Leo P. kreeg de harde schijf uiteindelijk terug. Tot zijn verbazing stonden de foto’s nog op de schijf, weet de omroep.

Met stomheid geslagen

Joost Antonides, advocaat van de Limburger, was ook met stomheid geslagen en maakte dit kenbaar tijdens een zitting in de rechtbank. Toen ontkende justitie nog dat de vermeende kinderporno was teruggegeven.

Hoewel een eerste, verkennend onderzoek geen kinderpornografisch beeld opleverde, werd er bij een diepgaander onderzoek toch geconstateerd dat er wel sprake was van dergeljik materiaal. De politie laat in een reactie aan L1 weten enorm geschrokken te zijn: „Dit had nooit mogen gebeuren.”

’Menselijke fout’

Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. „We gaan uit van een menselijke fout.”

Er is inmiddels een aantal stappen ondernomen: het slachtoffer is geinformeerd en er is uitleg gegeven aan de rechter die de zaak behandelt.

De beelden zijn inmiddels weer in beslag genomen en de politie doet extra onderzoek naar alle gegevensdragers in dit dossier.