Inval-minister Van Rijn kijkt terug: ’Bidden dat wat we doen, goed is’

Minister Martin van Rijn trad aan toen de corona-storm op zijn hevigst was. „Op een departement dat dag en nacht aan het werk was, indrukwekkend.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Midden in de coronacrisis trad PvdA’er Martin van Rijn (64) aan als interim-minister in het kabinet. Hij zei ’ja’ tegen de VVD die hem vroeg de ingestorte Bruno Bruins te vervangen. Na zijn eerste weken blikt de bewindsman terug op een tumultueuze periode, waarin hij beslissingen neemt die het verschil kunnen maken tussen leven en dood. „Je probeert ze telkens te nemen met zoveel mogelijk informatie. En tegelijkertijd denk je ook: laten we bidden dat wat we doen, goed is.”