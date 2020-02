De 33-jarige Ergün S. (inzet). Ⓒ Jos Schuurman / politie

GRONINGEN - Hij snapt zelf niet wat er in hem is gevaren op die 26ste oktober vorig jaar, toen hij het echtpaar Gina en Marinus Visser doodstak in een Groningse bioscoop. „Ik weet niet wat me overkwam. Ik herkende mezelf niet.”