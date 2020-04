Inmiddels ten minste 4400 Duitse coronadoden

Screenshot van een Duitse corona-app. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

BERLIJN - In Duitsland is het dodental door het coronavirus opgelopen tot ten minste 4400. Volgens het persbureau dpa, dat de gegevens uit alle deelstaten dagelijks verzamelt en in de loop van de middag publiceert, is het aantal bevestigde infecties nu bijna 142.000.