Baroque orkest niet ’divers’ genoeg: geen subsidie

En omdat er geen ’concreet stappenplan’ is om het gezelschap dat middeleeuwse muziek speelt te ’verbeteren’ adviseert de adviescommissie Muziek en Muziektheater geen subsidie te verlenen. Het orkest ABOC had om 112.500 euro per jaar gevraagd. Voorheen kreeg de organisatie al geen subsidie.

De commissie heeft met het gezelschap gesproken en schrijft het ’zorgelijk’ te vinden dat het internationale orkest kennelijk ook geen zin heeft om te veranderen zoals de gemeente in de ’Code Culturele Diversiteit’ vereist. Het zou duiden op een gebrek aan ’zelfreflectie’, schrijven de beoordelaars op hun site.

ABOC staat onder leiding van Ton Koopman die volgens muziekkenner Paul Witteman ’één van ’s werelds grootste Bachvertolkers’ is.

Het advies van de commissie Muziek is duidelijk: het Baroque orkest zou geen subsidie moeten krijgen

Het gezelschap is gespecialiseerd en onderscheidend in het uitvoeren van oude Barokmuziek. Ze werken altijd met vooraanstaande musici. ABOC was meerdere malen op bezoek bij het NTR-programma Podium Witteman, van ex-VARA-presentator Paul Witteman.

De beoordelende Amsterdamse commissie vindt het artistiek belang ’voldoende’, maar niet altijd ’perse vernieuwend’. De gemiddelde bezoeker van de concerten is oud ’en de culturele achtergrond westers.’

De organisatie is volgens de subsidiebeoordelaars klein en ’kent geen culturele diversiteit; dat geldt ook voor het bestuur’.

Conclusie: ’de commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als onvoldoende.’