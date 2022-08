Politie zoekt ouders van in Breda gevonden Franstalige jongen

Kopieer naar clipboard

De jongen werd aangetroffen in de omgeving van de Arenberglaan in Breda. Ⓒ Google Maps / Politie

Breda - De politie in Breda is op zoek naar de ouders van een jongen. Het kind werd woensdag rond 11.00 uur aangetroffen in de omgeving van de Arenberglaan in Breda.