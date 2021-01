’Dokter doodde twee patiënten om bedden in Italiaans ziekenhuis vrij te maken’

De 47-jarige Carlo Mosca zou in maart 2020 de 61-jarige Matale Bassi en de 80-jarige Angelo Paletti een dodelijke dosering verdovingsmiddelen hebben toegediend. Dit zou gebeurd zijn in een ziekenhuis in Lombardije, het gebied in Italië dat in het voorjaar het hardst werd getroffen door corona.

De zaak kwam aan het rollen nadat verpleegsters in appgesprekken hun vermoedens over de acties van Mosca bespraken. Ze noemden hem ’gek’. De arts noteerde dat hij succinylcholine en propfol gebruikt had om de coronapatiënten te kunnen intuberen. Alleen zijn deze twee patiënten nooit geïntubeerd. Verpleegsters vroegen elkaar via de app: ’Vroeg hij jou ook om de medicijnen te noteren zonder dat ze geïntubeerd zijn?’ Een ander appte: ’Ik ga geen patiënten vermoorden omdat hij bedden vrij wil maken’. Mosca zou collega’s gevraagd hebben zijn kantoor te verlaten toen hij de patiëntendossiers bijwerkte.

Volgens de Daily Mail zou er zeventig procent meer succinylcholine en propofol besteld zijn dan anders tussen november 2019 en april 2020. Dit terwijl er maar vijf patiënten in die periode zijn geïntubeerd.

De dood van nog eens drie mensen wordt onderzocht nadat de verpleegsters aangaven dat Mosca de patiëntendossiers zou hebben aangepast om zijn sporen uit te wissen.

De arts, werkzaam op de eerste hulp, is gearresteerd en heeft huisarrest gekregen. Hij ontkent alle beschuldigingen.