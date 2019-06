Minister: emigratie Volkert van der Graaf niet van belang

Volgens de minister gunt het Openbaar Ministerie de moordenaar van Pim Fortuyn meer bewegingsvrijheid omdat het niet verwacht dat hij weer de fout in gaat.

Van der Graaf kreeg in oktober via de rechter gedaan dat hij zich niet langer eens in de zes weken hoeft te melden. Eens in de twee maanden een schriftelijk verslag en een halfjaarlijks gesprek volstaan.

Misleidende plannen

Om de meldplicht versoepeld te krijgen, voerde de radicale activist onder andere aan dat hij naar het buitenland wilde verhuizen. Toen emigratie uitbleef, eisten de nabestaanden van Fortuyn dat de meldplicht weer werd aangescherpt. Maar zij vingen bot bij het Openbaar Ministerie. De familie Fortuyn ervoer dat als een nieuwe ’klap in het gezicht’.