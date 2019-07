Salvini blokkeert kustwacht: eerst akkoord verdeling migranten

Salvini volgt al enige tijd een harde lijn tegen asielzoekers die via de Middellandse Zee via Italië naar Europa willen. Hij vindt dat zijn land onevenredig wordt getroffen door de vluchtelingenstroom. Salvini verbiedt onder andere schepen met vluchtelingen om af te meren in een Italiaanse havens.

Tunesische en Italiaanse vissers ontdekten de vluchtelingen op twee geïmproviseerde scheepjes en waarschuwden de kustwacht. Die stuurde hulp en nam 135 mensen aan boord.

Italië heeft de Europese Commissie officieel gevraagd om de distributie van de bootvluchtelingen over andere landen te coördineren.

