Zeker drie doden en tientallen gewonden door ontsporen trein in Beieren

Politie en brandweer rukten op grote schaal uit om hulp te bieden. Het is nog niet bekend hoeveel mensen in de trein zaten. Volgens de krant Bild waren er waarschijnlijk veel scholieren in de trein die in de richting van het 75 kilometer verderop gelegen München reed. Dit zou te maken hebben met het begin van het pinksterweekeinde. Of de trein extra vol was door het nieuwe goedkope ticket van 9 euro, was ook nog niet duidelijk. Het ticket is ingevoerd als tegemoetkoming voor de gestegen brandstofprijzen.

De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. De reddingswerkers krijgen ook hulp uit het nabijgelegen Oostenrijk en van het Duitse leger.

