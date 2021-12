Ingewijden: ’Avondlockdown wordt verlengd, besluit over sluiting scholen nog niet genomen’

Zondagmiddag kwam een deel van het kabinet in het Catshuis bijeen om te worden bijgepraat door Jaap van Dissel, de voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT).

Een van de zorgen die leven, is de opmars van de omicronvariant, die besmettelijker lijkt dan eerdere varianten. Nu de dagelijkse coronabesmettingscijfers iets dalen, maar de omicronvariant waarschijnlijk al met een opmars bezig is, wordt dit als ’onzekere factor’ beschouwd.

Horeca

In het kabinet gingen eerder juist stemmen op om ook de horeca tijdens de kerstdagen wat lucht te geven, maar daarvoor lijkt de huidige stand van de epidemie te risicovol. Vermoedelijk blijven de regels sowieso tot in het nieuwe jaar in stand. Dat betekent dat ze ook tijdens de feestdagen gelden.

De verwachting van ingewijden is dan ook dat de huidige avondlockdown de komende weken wordt doorgezet nu de besmettingspiek weliswaar iets afvlakt, maar op een te hoog niveau is. Bovendien is de druk op de zorg nog te hoog, mede door personeelsuitval.

Het kabinet wacht nog steeds op een duidelijke „kentering” van de coronacijfers. Deze week daalde het gemiddelde aantal besmettingen elke dag, maar zondag kondigde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wel nog aan dat het in 24 uur 16.671 positieve coronatestuitslagen had geregistreerd.

Onderwijs

Eerder gaf het OMT al meermaals in overweging om scholen een week voor de kerstvakantie te sluiten. Scholen worden nog steeds gezien als brandhaarden. De vrees bij het OMT is dat kinderen direct van school naar het kerstdiner met opa en oma (en kwetsbaren) gaan en zo voor nieuwe infecties kunnen zorgen.

Het kabinet heeft volgens bronnen nog geen besluit genomen over een vervroegde scholensluiting. Dinsdag wordt daarover in Den Haag doorgepraat en worden definitieve besluiten genomen.

Dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen.