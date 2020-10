’Bedenktijd abortus moet worden geschrapt’

Wanneer vrouwen zich melden voor een abortus, moeten ze vijf dagen bedenktijd nemen. Uit evaluaties van deze wettelijke verplichting blijkt telkens dat de termijn geen invloed heeft op de zorgvuldigheid van het besluit, redeneren de partijen, die hun voorstel donderdag indienen tijdens een debat over medische ethiek.

„Waarom nog wachten?”, zegt GL-Kamerlid Ellemeet. „Het kiezen voor abortus moet een vrije keuze zijn voor elke vrouw. Ook zonder de verplichte denktermijn gaat de keuze voor abortus zorgvuldig. Daarom is het nu echt tijd om dit af te schaffen.” PvdA-Kamerlid Ploumen: „Het is belangrijk dat een vrouw zelf – in overleg met de arts – bepaalt of en hoe lang zij bedenktijd nodig heeft.”