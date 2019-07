Dode bij crash militaire helikopter in Duitsland

De Eurocopter EC 135, beeld ter illustratie. Ⓒ Stefan Simonsen/dpa

AERZEN - Een helikopter van de Duitse strijdkrachten, de Bundeswehr, is met twee mensen aan boord neergestort bij de plaats Aerzen, circa 50 kilometer ten zuidwesten van Hannover. Er is één dode te betreuren. De andere inzittende is gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Een legerwoordvoerder heeft dat maandagmiddag bevestigd.