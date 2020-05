SCHIPHOL - Waar kunnen we heen deze zomervakantie? Zit een vliegreis er nog in? En als we niet meer weg durven uit angst voor het coronavirus, mogen we dan wel kosteloos annuleren? De coronaregels en reisvoorwaarden zijn niet voor iedereen even duidelijk, blijkt uit reacties die De Telegraaf ontving. Zes vragen en antwoorden.