Afgelopen etmaal 9398 nieuwe coronagevallen

Overigens zou het werkelijke cijfer hoger kunnen liggen dan wordt gemeld. Er zou een achterstand zijn in de administratie.

Het aantal nieuwe coronagevallen is altijd nog een stuk hoger dan het weekgemiddelde van 5630. Vorige week zondag waren er iets meer dan 1200 positieve tests. Dat betekent dat het dagcijfer in een week tijd ongeveer is verachtvoudigd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 39.410 mensen positief getest. De week ervoor werd het coronavirus vastgesteld bij 5846 mensen. Dat is een stijging van meer dan 500 procent.

Zaterdag werden drie mensen in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten, er kwamen twee mensen op de intensive care terecht.