Oud-burgemeester Amsterdam en PvdA-coryfee Ed van Thijn (87) overleden

Van Thijn was jarenlang burgemeester van de hoofdstad en prominent binnen de PvdA. De gemeente Amsterdam heeft het nieuws bekendgemaakt op verzoek van zijn familie. Zij laten weten dat Ed van Thijn tot het einde toe betrokken, helder en geestig was, aldus de gemeente in een verklaring. De herdenking en begrafenis zullen na de kerstdagen in kleine kring plaatsvinden.

De op op 16 augustus 1934 geboren Amsterdammer leed al langere tijd aan de zeldzame ziekte polyneuropathie. Daardoor was hij gedeeltelijk verlamd. Als Joods jongetje wist Van Thijn de oorlog te overleven door zich op liefst achttien onderduikadressen schuil te houden.

Van Thijn was in twee perioden minister van Binnenlandse Zaken en schreef meerdere boeken over politiek Den Haag. Van 1983 tot 1994 was hij burgemeester van Amsterdam.

’Verdrietig nieuws’

Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher spreekt van ’verdrietig nieuws’. Amsterdam „verliest een anker, de PvdA een icoon en Nederland een politicus die in leven en werk toonde dat het áltijd de moeite waard is voor een ander op te komen en te blijven hopen op beter”, schrijft hij op sociale media. Premier Mark Rutte is ’bedroefd’. „Respect voor zijn grote inzet in diverse rollen voor zijn partij en het land. Heeft als burgemeester onze hoofdstad door roerige tijden geleid.”