Dikke straatkat krijgt beschuit met muisjes

Sinds De Telegraaf mij vroeg om mijn lucide linkse geluid heb ik het over heel wat zaken gehad. Vaak ging dat over mijn stokpaardjes als lobbycratie en andere bestuurlijke fratsen. En door het tijdsgewricht heb ik het uiteraard best vaak over Covid-19 gehad. Meestal over de maatschappelijke of psychologische kant ervan, want ik ben natuurlijk geen viroloog of internist, zoals zo ongeveer de rest van Nederland dat is.