‘Toen Talpa dit hoorde moeten ze gek geworden zijn!’

De nieuwe Privé ligt weer in de winkels en dus gaat het in Strikt Privé De Podcast uitgebreid over de unieke cover van het weekblad. Op de foto is Peter R. de Vries te zien met verloofde Tahmina Akefi bij een juwelierszaak, in de maanden kort voor zijn overlijden. Hoofdredacteur Evert Santegoeds heeft eens en voor altijd uitgezocht wat hier nu gaande is: liefde of een leugen? Verder: Wietze de Jager, presentator van de ochtendshow bij Radio 538, heeft zijn collega’s bij Talpa live op de radio overvallen met het bericht dat hij minder gaat werken. Katja Schuurman heeft ‘verdriet in haar kont’ en Carlo Boszhard denkt aan een nieuw seizoen van De TV Kantine. Evert heeft één tip aan de presentator: doe het niet.

