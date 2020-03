Engelandvaarder zei: ’Vooral niet bang zijn’

— Hij was een van de weinige nog levende Engelandvaarders. Eddy Jonker (99) wist in 1943 in een bootje met vrienden over te steken. Eenmaal in het vrije Engeland werd hij uiteindelijk piloot bij de Royal Air Force, om actief tegen de Duitsers te kunnen vechten. Vorige week overleed hij, maar zijn verhaal blijft actueel.