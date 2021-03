Vrouw overleden aan verwondingen van geweldsincident Groningen

De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld. Hij zit in volledige beperkingen. Dit houdt in dat de man alleen contact mag hebben met zijn advocaat, zolang dit noodzakelijk is voor het onderzoek.

Het politieonderzoek naar het incident is nog altijd gaande. Er is onder meer onderzoek gedaan in de woning en de verdachte en getuigen worden gehoord.

Het Openbaar Ministerie kon niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.