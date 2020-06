Ondanks al die mooie woorden zit Jan Modaal klem

Voor veel middeninkomens is het sappelen. Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - Dit is een reportage uit 2019 Vraag een gemiddelde politicus voor wie hij of zij zich inzet, en het antwoord is steevast: de middenklasse. De onderwijzer, de verpleegkundige, de politieagent, de bouwvakker – Jan Modaal, kortom – moet zorgeloos kunnen leven en de kans krijgen om van een dubbeltje een kwartje te worden. Toch heeft juist de middenklasse het moeilijk, ondanks al die mooie woorden.