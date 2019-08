Kaag bezorgd om branden Amazonegebied: ’Verschrikkelijke beelden’

De Europese Unie is in vergevorderde onderhandelingen met Brazilië en andere landen in Zuid-Amerika over een nieuw vrijhandelsverdrag. Duurzaamheid speelt al vanaf het begin een belangrijke rol in die gesprekken, zegt Kaag, maar wat momenteel in het Amazonegebied gebeurt „maakt het wel heel acuut en urgent.”

Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) weten de Brazilianen heel goed dat Nederland het van groot belang vindt dat de natuur in het Amazonegebied wordt beschermd. „Daar is al langer nauw contact over, en we hebben dat ook nu laten weten”, aldus de bewindsman.