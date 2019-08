Rutte bezorgd om branden Amazonegebied

„Wij roepen Brazilië op om in het belang van de wereld deze branden te beëindigen.” Ook minister Kaag (Buitenlandse Handel) wil diplomatieke druk op Brazilië uitoefenen om meer te doen tegen ontbossing.

Kaag vindt de beelden van de brandende bossen ’zeer schokkend’. „Dit gaat om onze planeet.” De wouden in de Amazone worden ook wel de longen van de wereld genoemd, bracht premier Rutte in herinnering tijdens zijn persconferentie.

Druk opvoeren

Kaag zegt na te denken over hoe ze de diplomatieke druk op Brazilië kan opvoeren om te bewerkstelligen dat de regering daar meer gaat doen tegen ontbossing. Ze denkt bijvoorbeeld over eisen stellen via de onderhandelingen over een handelsverdrag waar ook het thema duurzaamheid in opgenomen is.

Premier Rutte zegt wel dat de onderhandelingen over dat handelsverdrag nog tijden gaan duren. „Maar die branden zijn nu.” Dus hij wil ook via andere manieren de druk opvoeren.

Op het idee van een boycot of een ban van Braziliaanse producten reageren Rutte en Kaag minder enthousiast.

