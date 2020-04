LIVE | Rustig op recreatiegebieden na oproep thuis te blijven

Nederland lijkt vooralsnog volop gehoor te geven aan het dringende advies, in het kader van de coronamaatregelen, zo veel mogelijk thuis te blijven. Diverse regio’s en betrokken instanties gaven zaterdag halverwege de dag aan dat het rustig was, ondanks het fraaie lenteweer.

Het populaire Zandvoort sloot de toegangswegen af voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. „Het is rustig en wij verwachten dat het zo blijft”, aldus een woordvoerster van de gemeente. Staatsbosbeheer ziet wel wat bezoekers in zijn gebieden, maar ook daar gaat het goed. „Mensen houden zich goed aan de regels”, aldus een woordvoerder. „Er zijn geen problemen. We hopen dat dat zo blijft.”

Gemeenten moeten mensen die clandestien in een vakantiehuisje wonen tijdens de coronacrisis gedogen, vindt het kabinet. Dit en eerder coronanieuws vindt u in het liveblog van afgelopen vrijdag.

Terwijl de ic bedden tekort komt, is het ongekend stil op de spoedeisende hulp. Hoe kan dit? Verder in de podcast: de mondkapjesrel met China, de commotie rondom vluchten vanuit de VS en is het Eredivisie-seizoen nu ten einde? Luister de corona-update hier, hieronder of via je eigen podcast app.