LIVE | Wereldwijd dodental door coronavirus passeert 60.000

Het dodental wereldwijd door het coronavirus is zaterdag de 60.000 gepasseerd. De meeste doden vielen in Italië en Spanje. Daar kwamen vooralsnog respectievelijk 14.681 en 11.744 mensen door het virus om het leven. Ook de Verenigde Staten zijn met bijna 7500 doden hard getroffen. Volgens de 'coronateller' van Worldometer raakten wereldwijd meer dan 1,1 miljoen mensen besmet met het coronavirus, dat eind vorig jaar uitbrak in de Chinese provincie Hubei. Daar wordt het dagelijkse leven langzaamaan weer opgepakt. In Europa is dat nog niet het geval.

Gemeenten moeten mensen die clandestien in een vakantiehuisje wonen tijdens de coronacrisis gedogen, vindt het kabinet. Dit en eerder coronanieuws vindt u in het liveblog van afgelopen vrijdag.

