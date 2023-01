Premium Het beste van De Telegraaf

Passagiersvliegtuig onder vuur genomen en auto’s in brand gestoken Bendeleden Sinaloakartel slaan hard terug na arrestatie van zoon El Chapo

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AFP

Bij een speciale operatie van de federale commando’s is Ovidio Guzmán opgepakt in de staat Sinaloa. Het gaat om de zoon van drugsbaron Joaquín ’El Chapo’ Guzmán Loera die in een zwaarbewaakte gevangenis in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf uitzit.