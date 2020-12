Strengere regels voor drones in hele EU vanaf 31 december

Als een drone zwaarder is dan 250 gram of een camera heeft, dan moet de eigenaar zich registeren, een vliegbewijs halen en een kennistest over de regels afleggen. Nu geldt dat al voor professionele vliegers. Nederlandse gebruikers doen dat bij de RDW, die ook de registratie van andere voertuigen zoals auto’s verzorgt. Men mag niet vliegen boven mensenmassa’s, woonwijken of rond vliegvelden en alleen onder voorwaarden boven mensen of bebouwing.

Er leven al langer zorgen over privacy vanwege drones die met camera’s zijn uitgerust. Ook moet de nieuwe wetgeving bijdragen aan de veiligheid omdat dronegebruik toeneemt en het steeds drukker wordt in de lucht.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is het goed dat in heel Europa nu dezelfde regels gaan gelden. Ze vindt het belangrijk dat professionals „maar zeker ook particulieren” zich goed informeren, zodat ze ook in het nieuwe jaar veilig kunnen vliegen.