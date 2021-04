Vermist Duits meisje is geheugen volledig kwijt

De 16-jarige Isabella O. werd op zo’n 800 kilometer afstand van haar woonplaats Celle ongedeerd aangetroffen, maar heeft geen idee meer wie ze is. Momenteel wordt de oorzaak van haar geheugenverlies onderzocht, meldt the Daily Mail.

Op de ochtend van haar vermissing volgde de puber gewoon nog een online les. Later op de dag ontdekte haar broertje dat Isabella niet thuis was. De ouders van de tiener belden de politie op, nadat ze uren later nog steeds niet huiswaarts was gekeerd. Volgens haar ouders heeft Isabella bij vertrek haar telefoon, portemonnee en sleutels meegenomen, schrijft The Daily Mail.

Frankrijk

Met speurhonden trok de Duitse politie er vervolgens op uit om de vermiste Isabella op te sporen. Het spoor leidde ze naar een winkelcentrum en hield daar op mysterieuze wijze op. Twee weken later zag een medewerker van de politie van de Duitse stad Wiesbaden een onmiskenbare gelijkenis tussen een op Facebook geplaatste foto van een ongeïdentificeerd meisje dat was gevonden in Frankrijk en de vermiste Isabella.

Lockdown

De 16-jarige werd gevonden, maar lijdt aan geheugenverlies. Vanwege het onderzoek naar de oorzaak hiervan, mag ze nog niet herenigd worden met haar ongeruste familie. Haar vader wijdt het geheugenverlies aan de door de coronapandemie veroorzaakte lockdown en de impact die die situatie op haar schoolwerk heeft. Hij stelt dat Isabella hier niet langer mee om kon gaan.

Onderzoek ligt stil

Het onderzoek naar de vermissing van Isabella ligt voorlopig stil, ondanks dat het nog steeds een mysterie is hoe ze precies in Frankrijk terecht is gekomen. „Het klinkt gek, we houden het voorlopig hierbij. Als Isabella zich iets kan herinneren en een mogelijke ontvoerder noemt, heropenen we de zaak natuurlijk weer”, vertelt politiewoordvoerder Brigit Insinger.