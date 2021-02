Weer fout in systeem GGD: ’85-plussers op lange reis gestuurd voor coronaprik’

Een 91-jarige vrouw uit Aalburg moest afreizen naar het Utrechtse Houten en een 89-jarige man uit Ulvenhout kon alleen terecht in Bergen op Zoom, geeft Omroep Brabant als voorbeelden van stokoude mensen die een flinke reis voor de boeg kregen. Een dochter van een van de ouderen probeerde de afspraak nog te verzetten, maar kreeg nul op het rekest, terwijl bij haar vader ’om de hoek’ in Breda ook wordt gevaccineerd.

Door een technische fout afgelopen weekend en maandag kon het systeem de priklocaties niet goed vinden. Daardoor werden 85-plussers elders heen gestuurd. Dat zorgde voor de nodige onrust onder ouderen. „Mensen weten niet hoe ze daar moeten komen, raken in paniek en vertellen ons zelfs dat ze dan maar afzien van een vaccinatie. Daar maken we ons enorme zorgen over”, zegt Edith Mostert van ouderenorganisatie KBO Brabant.

Onrust

„Het is heel vervelend dat er onrust ontstaat door een beeld dat mensen een grote afstand moeten afleggen voor hun eerste of tweede vaccinatie”, reageert een woordvoerster van de GGD tegen de omroep. „Vervelend voor iedereen die een afspraak maakt voor een vaccinatie, maar nog meer naar de ouderen, voor wie de drempel al groter is om naar een locatie te gaan voor een vaccinatie.” Ze zegt dat de problemen inmiddels zijn opgelost.

De GGD wordt ook al achtervolgd door een groot datalek, waardoor persoonlijke gegevens van mensen op straat kwamen te liggen. Het komt coronaminister Hugo de Jonge in het debat woensdag in de Kamer op forse kritiek te staan.

’Snelle vervanging risicovol’

RIVM-topman Jaap van Dissel meldde woensdag dat hij zich zorgen maakt over „het zicht houden op en het inzicht hebben in de verspreiding van het virus” als de GGD haar registratiesystemen al te snel vervangt. Vanwege de datadiefstal wil de GGD het systeem HPZone Lite vervangen. Omdat het RIVM afhankelijk is van de datastromen die via HPZone en HPZone Lite binnenkomen, heeft een vervanging volgens Van Dissel „veel impact op de gegevens en adviezen die het RIVM kan bieden in het kader van de bestrijding van de Covid-19-pandemie.”