Reispodcast ‘Oranje advies of niet, mensen gaan toch wel op vakantie’

Kopieer naar clipboard

De reiswereld heeft de afgelopen tijd flinke stormen doorstaan. Desalniettemin ziet de voorzitter van de ANVR Frank Oostdam het positief in voor de reissector: “Meer mensen zijn gevaccineerd dus de mobiliteitsbelemmering moet vanzelf gaan dalen, zowel binnen als buiten Europa.” In de nieuwe reispodcast ‘Inchecken’ bespreekt Oostdam samen met verslaggevers Yteke de Jong en Koen Nederhof de huidige stand van zaken in de reiswereld, welke opties vakantie minnend Nederland de komende periode heeft en of gevaccineerde mensen zich zorgen moeten maken over de geldigheid van hun vaccinatie in het buitenland.