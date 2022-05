’Poetin moet terug in zijn hok’

Buitenland

Israël laat EU-parlementsdelegatie land niet in

Een delegatie van het Europees Parlement heeft zondag een missie naar de Palestijnse gebieden geannuleerd nadat de Spaanse fractievoorzitter, Manu Pineda, per brief de toegang tot Israël was geweigerd. De delegatie is ook toegang tot de Gazastrook ontzegd, meldt Pineda op Twitter.