Duif uit frituurpan Den Haag gered

De dierenambulance Den Haag vertelt dat de kok de achterdeur even open had gezet om te luchten. Zo kon het gebeuren dat de duif de keuken in vloog. De kok wist de glibberige duif uit het vet te halen.

De duif is meegenomen door de dierenambulance naar een vogelopvang. Daar is het duifje goed schoongemaakt. Na „een nacht in de couveuse en een goede maaltijd” is de duif een dag later weer vertrokken.