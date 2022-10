LIVE | Nieuw dna-onderzoek wijst verdachte aan in Drentse zedenzaak

De 28-jarige Rick K. uit Zuidlaren wordt verdacht van het verkrachten van een 76-jarige vrouw in juli 2019 in een natuurgebied bij Schipborg. De man is de helft van een eeneiige tweeling en hij wijst zijn broer aan als mogelijke dader.

De rechtbank in Assen besliste in augustus 2020 dat dit nieuwe dna-onderzoek moest worden verricht. Maandag legden de onderzoekers de uitkomsten voor aan de rechtbank in Assen. Volgens hen zijn er vijf bruikbare verschillen gevonden in het sna-materiaal van de eeneiige broers. Hierdoor kan nagenoeg met zekerheid het dna dat is gevonden op de kleding van de vrouw gelinkt worden aan de juiste persoon, namelijk K.

Tot dusver kwam het in strafzaken waarbij eeneiige tweelingen waren betrokken en de bewijslast uitsluitend bestond uit een dna-spoor, vrijwel altijd tot een vrijspraak. Dat kwam omdat de rechter het spoor op basis van een standaard dna-onderzoek niet kon toeschrijven aan de ene of de andere helft van de tweeling. Dit is de eerste keer dat die impasse in een strafzaak is doorbroken.

Behalve dna is er volgens het Openbaar Ministerie ook veel ander bewijs.