Rick K. wees eigen broer als schuldige aan voor verkrachting, maar het bleek toch zijn eigen dna

Binnenland

Capaciteitsgebrek OM: meer dan vijftig strafzaken gestopt

De rechtbank in Den Haag heeft maandag besloten dat 52 strafzaken mogen worden gestopt. Het Openbaar Ministerie in Den Haag had twee weken geleden in een speciale zitting daarom gevraagd. Het OM wil hiermee iets van ruimte winnen vanwege grote capaciteitsproblemen.