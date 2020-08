Politie vraagt topless vrouwen om zich aan te kleden, Franse minister boos

De actie zorgde voor veel landelijke verontwaardiging. De minister van Binnenlandse Zaken heeft nu zijn boosheid op Twitter geuit. Hij noemt het fout dat de vrouwen werden aangesproken door de agenten. „Vrijheid is een kostbaar goed. En het is normaal dat autoriteiten hun fouten toegeven.”

Het incident gebeurde in Sainte-Marie-la-Mer, zo’n 150 kilometer ten zuidwesten van Montpellier. Een vrouw die ook op het moment van ingrijpen in de buurt was, laat aan Franse media weten geschrokken te zijn. „Ik was zo geschokt door wat er voor mijn ogen gebeurde, het was mijn feministische ziel die sprak. Ik ging naar de agenten toe en vroeg ze of voor hen topless zonnen onfatsoenlijk was? Ze vroegen me om weg te gaan en verlieten daarna zelf het strand.”

Een woordvoerder van de Franse gendarmerie laat weten: „Je zult mij altijd in uniform zien, maar topless bruinen is toegestaan op het strand van Sainte-Marie-la-Mer. Onhandigheid van twee agenten die dachten dat ze het juiste deden.”

Topless zonnen op het strand van Sainte-Marie-la-Mer is overigens gewoon toegestaan, zo bevestigde ook de burgemeester.