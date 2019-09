Ook de leeuw moet vega

In mei hielden dierenrechtenactivisten de stal bezet van een varkensfokkerij in Boxtel. Ⓒ Foto ANP

ESCH ZUR ALZETTE - Het ooit klein begonnen congres van Animal Rights in Luxemburg heeft de wind in de rug. Een bont gezelschap van honderden internationale dierenactivisten is neergestreken in Esch zur Alzette, van timide dierenvrienden tot radicale stalinbrekers. „Op 7 oktober bezetten we in Londen de Smithfield Market. Wil je je laten arresteren, ga mee!” Een kijkje in de wereld van de activisten.