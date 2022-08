Premium Het beste van De Telegraaf

Wie zit er achter explosies bij horeca ’met specifiek publiek’? Eigenaar The Harbour Club: ’Ons imago moet je met een knipoog bekijken’

Ⓒ Richard Mouw

Mascha de Jong - De bekende Amsterdamse horecazaak The Harbour Club is dinsdagmiddag door de gemeente Amsterdam gesloten vanwege een explosie bij het bedrijf in de nacht van 9 op 10 augustus. Ook Café in the City moet zes maanden dicht op last van de gemeente, ook naar aanleiding van een explosie.