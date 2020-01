Gevluchte Iraniërs hopen op definitieve val regime Teheran

Keyvan Shahbazi (55) en Alireza Azami (27) zijn van verschillende generaties, maar hun verhalen zijn bijna identiek. Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - Twee generaties Iraanse vluchtelingen in Nederland met een bijna identiek verhaal. Keyvan Shahbazi (55) en Alireza Azami (27) hopen op de definitieve val van het theocratische regime in Teheran. ,,De mensen in Iran zijn niet bang meer. Ze geloven de praatjes over hervormingen niet langer.”