’Partijvoorzitter PvdA probeerde uitkomst onderzoek Gijs van Dijk te beïnvloeden’

HP/De Tijd citeert uit een uitgelekte opname van een telefoongesprek tussen Sent en een van de vrouwen die zich beklaagde over het Kamerlid. De partijvoorzitter zegt daarin: „Ik heb Bezemer en Schubad (het onderzoeksbureau, red.) opdracht gegeven: schrijf een samenvatting die getrouw is aan het rapport én waarmee we voldoende basis hebben om tot een sanctie over te gaan. Dat is de opdracht voor de samenvatting.”

Uit de opname blijkt tevens dat de klaagster door partijvoorzitter Sent en PvdA-Kamerlid Kati Piri zou zijn ’overgehaald’ om mee te werken aan het onderzoek. Zij verwijt de PvdA-voorzitter (en Kamerlid Kati Piri) druk op haar te hebben uitgeoefend om mee te werken aan het onderzoek naar Van Dijk met als doel het handelen van de partij richting Van Dijk achteraf te rechtvaardigen, zo wordt gemeld.

De klaagster zegt in dat gesprek met Sent: „Hoe ga je het goed maken voor mij? Ik ben overgehaald omdat jullie anders misschien wel ten onrechte Gijs uit de Kamer hebben laten zetten of daar druk op hebben gezet. Daarom ben ik overgehaald. En ik ben daarin meegegaan maar ik ben niet beschermd en ik wil graag van jou weten hoe je mij nu gaat helpen. Niet hoe je de partij helpt maar mij.”

Sent zou daar, blijkens de opname, op hebben geantwoord: „Ik denk dat het jou helpt als Gijs ervan wordt beschuldigd dat hij wederom onbetrouwbaar is en dat het patroon dat jij hebt gezien en de meldsters hebben gezien ook weer doorgaat in de manier waarop hij met het onderzoek omgaat.”

Vreemdgaan

De PvdA wordt al ruim een half jaar achtervolgd door de kwestie-Van Dijk. Na meldingen van grensoverschrijdend gedrag verliet de PvdA’er zelf de Kamer. Maar daar kreeg Van Dijk al snel spijt van, hij zegt alleen te zijn vreemdgegaan: dat is volgens hem een privézaak. De PvdA besloot na een integriteitsonderzoek desalniettemin dat hij vier jaar niet meer welkom was als volksvertegenwoordiger voor de sociaaldemocraten.

Gijs van Dijk zei deze week toch terug te willen keren in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

Die beslissing vocht Van Dijk met succes aan bij de beroepscommissie van zijn eigen partij. Die maakte deze week gehakt van het besluit van het PvdA-bestuur. Maar wat de partij betreft is een terugkeer van Van Dijk in de PvdA-fractie nog altijd ’niet reëel’. Van Dijk zei deze week toch terug te willen keren. Het liefst bij de PvdA, maar anders als zelfstandig Kamerlid. Hij zou dan de eenentwintigste fractie vormen in het parlement.

Van Dijks advocaat Christiaan Alberdingk Thijm laat in een reactie op de publicatie weten dat het er ’sterk op lijkt’ dat er ’geen onafhankelijk en onpartijdig onderzoek’ is gedaan. „Kennelijk is er een samenvatting ’besteld’ op basis waarvan Gijs een sanctie kreeg. Dit is heel ernstig. Zeker omdat de overige bestuursleden van de PvdA zich bij hun besluitvorming alleen konden baseren op een mondelinge toelichting en die samenvatting, omdat ook zij het volledige rapport niet mochten inzien.”

Sent en een woordvoerder van het partijbestuur waren vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.