Mogelijk locaties van Defensie ingezet als aanmeldcentra

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. „We zoeken naar allerlei locaties, dus niet uitsluitend naar terreinen van Defensie. Maar het voordeel daarvan is dat die locaties al van de overheid zijn”, vertelt de zegsvrouw. Onduidelijk is wanneer er witte rook komt over nieuwe opvangplaatsen.

Op zo’n defensielocatie - bijvoorbeeld een leegstaande kazerne - zouden dan ’delen van het aanmeldproces’ kunnen worden uitgevoerd. Het voordeel is dat het enige aanmeldcentrum op dit moment - Ter Apel - dan kan worden ontlast. Daar slapen asielzoekers buiten omdat het centrum vol zit. Ook moet er in Bant een nieuw aanmeldcentrum komen, al moet de gemeente officieel nog akkoord gaan.

In een bus stappen om te worden verplaatst durven asielzoekers soms niet, omdat ze bang zijn dat het ten koste gaat van hun procedure. Door aanmelden ook elders in het land mogelijk te maken, is de verwachting op het ministerie dat die groep beter kan worden verspreid over het land.

Volgens de woordvoerder zijn gesprekken ’in vergevorderd stadium’, al klinkt die hoopgevende tekst al weken. Het kabinet mikt ook op asielopvang op schepen. Die zouden dan ergens in het land moeten aanleggen, of - als dat juridisch en qua veiligheid mogelijk is - op zee moeten komen te liggen. De zegsvrouw vertelt dat gesprekken over geschikte locaties nog lopen, net als het het onderzoek naar opvang op zee.

Ondertussen is er al maanden te weinig plek in de asielopvang en is de instroom recent fors toegenomen. Er zitten ruim 43 duizend migranten in de asielopvang, waarvan er bijna 16 duizend met verblijfsvergunning wachten op een woning.